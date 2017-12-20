США поддержали Украину в героизации нацизма

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами дискриминационных практик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ, как и в предыдущие годы, был внесен Россией. Резолюцию поддержали 133 государства, 49 стран воздержались, против голосовали только представители Украины и США.

В резолюции выражается серьезная обеспокоенность по поводу героизации в любой форме нацистского движения, а также непрекращающихся попыток осквернения или разрушения памятников борцам с нацизмом во время Второй мировой войны. Кроме того, обращается внимание на активизацию нацистских групп и увеличение числа мест, занимаемых представителями экстремистских партий расистского или ксенофобского направления в ряде национальных и местных парламентов. Генассамблея ООН призвала всех членов организации принять конкретные меры, в том числе на законодательном уровне, чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны, отрицание преступлений против человечности вообще и совершенных во время Второй мировой войны в частности.

Перед голосованием США предложил внести в проект 20 поправок и, в числе прочего, удалить из текста обеспокоенность осквернением и разрушением памятников борцам с нацизмом.

Российская делегация заявила, что эти предложения носят откровенно провокационный характер, поскольку направлены на коренное изменение сути и характера инициативы.

Большинством голосов предложенные США поправки были отклонены.

Отметим, что в числе стран воздержавшихся при принятии резолюции оказались Германия, Франция и Польша, значительно пострадавшие от нацизма во время Второй мировой войны. Причем Польша неоднократно выражала обеспокоенность радикализацией националистических настроений на Украине и героизацией украинских националистических лидеров 40-х годов, виновных в гибели сотен тысяч мирных поляков.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 20.12.17

Сирия заходит в Крым. / Жителям Украины не дают жениться без справки из военкомата. / «Как бы чего не вышло»: чиновники ОКР настороженно отнеслись к георгиевской ленте в Пхёнчхане. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»