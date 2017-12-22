Запуску троллейбусов из Севастополя в Ялту могут помешать «нюансы»

Запуск нового троллейбусного маршрута от Севастополя до Ялты будет проблематичным и потребует серьезного финансирования.

Такое мнение корреспонденту РИА «Новый День» озвучила начальник отдела организации перевозок «Крымтроллейбуса» Татьяна Яковлева.

Напомним, о предложении запустить троллейбусную линию Севастополь-Ялта накануне на пресс-конференции заявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. По его мнению, это позволит увеличить туристический поток в Севастополь.

«Дорога там – очень узкая. Трасса Симферополь-Ялта тоже горная, но не такая узкая. Тут могут быть нюансы», – пояснила РИА «Новый День» Татьяна Яковлева. По ее словам, предложение Овсянникова достаточно интересное, но потребует серьезной проработки.

В «Крымтроллейбусе» считают, что запуск новой линии позволит сделать перевозки по этому маршруту более доступными. Так как цены госпредприятия значительно ниже, чем стоимость проезда в автобусах.

Вместе с тем, на предприятии уверены: если идея перестанет быть просто предложением, и дойдет до реализации, разумно было бы разделить затраты. В случае если созданной сетью будет пользоваться и «Крымтроллейбус», и «Севэлектроавтотранс».

«Нужна будет постройка контактной сети, установка тяговых подстанций – проект достаточно финансово емкий», – уверена Татьяна Яковлева.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 22.12.17

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