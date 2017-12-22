В Крыму резко возросло недовольство управляющими компаниями

В Крыму стало больше недовольных работой управляющих компаний, обслуживающих многоквартирные дома. Как передает корреспондент РИА «Новый День», количество жалоб по сравнению с 2016 годом увеличилось на 25%.

По словам начальника инспекции по жилищному надзору Крыма Ирины Кондратюк, ведомство на данный момент рассмотрело почти 9 тысяч обращений, проведено 1 500 проверок.

«Наиболее часто к нам обращаются по вопросам содержания и состояния домов. На втором месте – качество услуг управляющих организаций. Обращения по вопросам капитального ремонта – на третьем месте», – рассказала Кондратюк.

Сумма штрафов, наложенных на управляющие компании, осталась неизменна – 4 миллиона рублей. Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов выразил недовольство этой суммой, посчитав ее слишком маленькой и несопоставимой с количеством жалоб. Некачественная работа управляющих компаний осталась самой распространенной темой обращений во время выездного приема граждан правительством, причем во всех регионах республики.

«Сумма небольшая, возможно. Но эту сумму можно использовать местным бюджетом на те же нужды многоквартирных домов. И сегодня в рамках решения задачи защиты прав собственников не стоит задача уничтожить этот бизнес, обложив штрафами», – заявила Кондратюк.

Наиболее благополучными регионами в плане качественной работы управляющих компаний начальник инспекции назвала Джанкой и Нижнегорский район.

В этом году были зафиксированы случаи отказа от услуг управляющих организаций. Но, по словам Кондратюк, все они были «пассивными», то есть, отказы происходили после окончания действия договора, и до судов не доходило.

Также начальник инспекции обратила внимание на необходимость дифференцированного подхода претензионной работы управляющих компаний. По ее мнению, перед тем как взыскивать долги с неплательщиков, организациям следует проводить анализ долгов и разбираться в проблеме, иначе могут пострадать незащищенные слои населения. К примеру, пенсионеры, которые отказываются платить, считая, что компания предоставляет некачественные услуги. На этот случай в инспекции рекомендуют собственникам документально оформлять свои претензии, что может послужить доказательством во время судебного разбирательства.

Сейчас в республике работает 118 управляющих компаний, получили лицензии – 220. Также в Крыму зарегистрировано 10 компаний из материковой части России, но все они – недействующие.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 22.12.17

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