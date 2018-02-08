«Крымтроллейбус» решили помиловать

Реорганизация ГУПа «Крымтроллейбус» отменяется. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Сергей Аксенов.

Как сообщал «Новый День», в декабре прошлого года стало известно о слиянии ГУПов «Крымтроллейбус» и «Крымавтотранс». При этом второе предприятие должно было стать правопреемником прав и обязанностей реорганизуемого. В середине января работникам «Крымтроллейбуса» начали выдавать уведомления о сокращении.

Однако по решению Совета министров Крыма ликвидация «Крымтроллейбуса» приостановлена: «Признать утратившим силу распоряжение Совета министров Республики Крым от 29 декабря 2017 года № 1568-р «О реорганизации Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымавтотранс» в форме присоединения к нему Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтроллейбус», – говорится в документе.

Директор предприятия Илья Прокопьев распоряжение, подписанное Аксеновым, прокомментировать не смог и перенаправил РИА «Новый День» в министерство транспорта Крыма. «Мы комментарий никакой дать не можем, так как постановление мы не готовили и от комментариев воздерживаемся», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства.

Сотрудники предприятия уверены, что «Крымтроллейбус» останется существовать благодаря президенту России Владимиру Путину, которому пожаловались работники ГУПа, заявив, что новое руководство предприятия не занимается насущными проблемами, среди которых оптимизации маршрутной сети, отсутствие билетов, работа без соблюдения графика и изношенность подвижного состава.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 08.02.18

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