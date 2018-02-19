Срочная экспедиция: ВЦИОМ исследовал Крым накануне выборов

Около 90% крымчан в целом довольны своей жизнью. Об этом заявили эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в республике высокий уровень социального самочувствия: с 2014 года данный показатель не опускался ниже 82%. Так, в текущем году на вопрос «довольны ли вы своей жизнью» ответили положительно 88%, недовольны 10% опрошенных крымчан.

В целом, положением дел в Крыму устраивает 82% респондентов. При этом 69% считают, что ситуация на полуострове за последний год улучшилась. 24% не видят особых изменений и 4% заметили ухудшения.

Недовольство у 17% крымчан вызывает ситуация в сфере здравоохранения, 13% обеспокоены отсутствием роста зарплат, 12% недовольны сокращением количества рабочих мест.

Большинство опрошенных – 84% – знают дату президентских выборов: 80% декларируют готовность участвовать в них, а 4% не собираются участвовать. При этом в республике уровень одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина составляет 96% и лишь 1% считает, что он работает плохо.

По данным ВЦИОМ, уровень одобрения деятельности главы Крыма Сергея Аксёнова высокий составляет 73%. 60% опрошенных считают, что Аксёнову удалось «создать свою команду», а 12% подчеркивают – безусловно удалось. При этом 20% считают, что глава республики не смог сформировать «команду» и еще 2% ответили, что, безусловно, ему не удалось этого сделать. 37% жителей республики уверены, что за последние два года в Крыму снизился уровень коррупции, 27% опрошенных считают, что уровень коррупции не изменился и остается высоким. 47% опрошенных отмечают, что республиканские органы власти предпринимают реальные меры в борьбе с коррупцией, 32% уверены, что чиновники предпринимают лишь отдельные меры, 7% заявляют, что на полуострове не делают ничего, чтобы искоренить данное явление.

Опрос проходил в январе текущего года, в нём приняли участие 1 тысяча 600 респондентов из разных регионов Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 19.02.18

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