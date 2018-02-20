Что с Севастополем? ВЦИОМ обнаружил в Крыму только один субъект федерации

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) перед президентскими выборами провел исследование общественно-политической ситуации на Крымском полуострове. Однако в итогах исследования центр представил данные только по Республике Крым, не упомянув Севастополь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в релизе с результатами исследования, опубликованном на официальном сайте ВЦИОМа, приводится информация об оценке крымчанами деятельности главы Крыма Сергея Аксенова, а также о прогнозной явке на выборы и количестве голосов, которые получили бы кандидаты в президенты, если бы выборы состоялись в момент опроса.

Однако в исследовании не упоминается ни рейтинг губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, ни показатели популярности претендентов на пост главы страны у севастопольцы. Не приводится и рейтинг в Севастополе действующего президента.

«Сегодня опубликованы результаты опроса, свежий пресс-выпуск. Там есть описание методики. Опрос проводился на территории всего Крымского полуострова, и отдельных данных конкретно по Севастополю нет», – пояснили корреспонденту РИА «Новый День» в пресс-службе ВЦИОМ. Из чего можно сделать вывод, что в исследовании участвовали и севастопольцы, но по каким-то причинам результаты их опроса не стали выносить в отдельную статистику.

Между тем, в некоторых СМИ Севастополя все-таки приводятся результаты некого исследования о поддержке горожанами кандидатов в президенты. В частности, по данным сайта sevas.com, в Севастополе за Владимира Путина готовы проголосовать 56% местных жителей. Павла Грудинина сегодня поддерживают 18% горожан, Владимира Жириновского – 11%, Ксению Собчак и Бориса Титова – по 2%.

Напомним, по данным ВЦИОМ, в РК за нынешнего руководителя страны готовы отдать свои голоса 94% жителей республики.

Несмотря на столь серьезное расхождение в рейтинге, соавтор инициативы «Наш Севастополь» Ольга Дронова уверена, что Владимир Путин у севастопольцев пользуется популярностью, и способен получить большее количество голосов, а вот действующая городская власть вызывает негодование у многих горожан – непрофессионализм чиновников приводит к постоянным скандалам. В качестве примера она привела ситуацию с парком Победы и проектом развития Балаклавы, которые реализуются без учета мнения севастпольцев. Что, по словам Дроновой, явно показывает – нынешняя власть Севастополя «не хочет и не умеет работать с людьми».

«Я думаю, что все это и вызывает параллели, которые опрашиваемые люди проводят между президентом и губернатором. Но в моем сознании, сознании моих друзей, родственников, соседей, коллег мы такие параллели не проводим. Мы считаем, что президент Владимир Путин – человек, которому мы обязаны Родиной», – сказала Ольга Дронова в комментарии РИА «Новый День», добавив, что проблема местной непрофессиональной власти вполне решаема – ее нужно просто поменять.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 20.02.18

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