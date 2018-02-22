В Севастополе продолжается скандальная зачистка местных: село Орлиное под угрозой разорения

Севастопольцы обеспокоены будущим поселка Орлиное.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заместителем главы администрации этого населенного пункта недавно стал Сергей Брылев, фигурировавший в деле экс-главы Ялтинского порта – «варяга» из Ростова-на-Дону Дмитрия Петрова, получившего 4,5 года «строгача» за разорение торговой гавани.

Новоиспеченному поселковому чиновнику какого-либо наказания избежать удалось, несмотря на активную помощь своему давнему ростовскому другу в деле банкротства порта. Однако жители Севастополя не понимают, как он смог обосноваться в кресле замглавы Орлиного при наличии столь сомнительных страниц в биографии, пишет севастопольский ресурс Sev.LIFE.

Помимо прочего, севастопольцев смущает частая смена мест работы Брылева: за 23 года он сменил их более 20, работая в разных регионах страны, в том числе на высоких должностях (пост замминистра имущественных отношений Мурманской области в 2010-м году), подозрительная предпринимательская деятельность (например, создание фирмы-одновневки), привычка необоснованно представляться сотрудником силовых ведомств и отсутствие не только высшего, но даже среднего образования. В родном Ростове-на-Дону он окончил только 8 классов общеобразовательной школы №81. А при оформлении на работу использует диплом негосударственного «Московский технологического института», который якобы закончил дистанционно за 2 года. Однако вуз не значится в «Реестре лицензий образовательных учреждений РосОбрНадзора РФ, соответственно, выданные им дипломы недействительны.

«Коллеги Брылева, которые успели с ним пообщаться, вспоминают его, как человека неуравновешенного, вспыльчивого, поверхностного, но с «обширными связями». Он умеет «втереться в доверие», обладает лицемерием и склонностью к авантюризму, решения принимает импульсивно и необдуманно. Главное, о чем говорят в один голос – ни одно начинание Брылев не доводит до конца. Также отмечают, что он бывает несдержан с сотрудниками, особенно с подчиненными, грубит, зачастую нецензурно выражается, безграмотно пишет и крайне косноязычен в устной речи», – информирует интернет-ресурс, отмечая, между тем, невероятное везение чиновника и умение выходить сухим из воды.

Севастополь, Оксана Мурзина

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