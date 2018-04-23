Число погибших в Крыму дельфинов превысило полсотни (ФОТО)

На крымском побережье с каждым днем растет число найденных мертвых дельфинов.

Как сообщили РИА «Новый День» морские биологи проекта в защиту черноморских дельфинов Serene sea /Безмятежное море, с середины марта по настоящее время количество погибших животных перевалило уже за 50.

«Трупов уже 51. большая часть сообщений идет из Севастополя. Но мы предполагаем, что на самом деле их везде одинаково много. К нам поступает далеко не вся информация», – сообщили в организации.

Ученые установили, что около трети животных погибли в сетях.

Отметим, что коммунальные службы не торопятся убирать тела мертвых морских млекопитающих с пляжных территорий. К примеру, на керченском пляже в районе Аршинцево, по словам местных жителей, мертвая азовка разлагается уже не менее трех недель.

Труп дельфина перетащили с береговой линии через дорожку, проходящую вдоль пляжа, но спрятать от глаз прохожих его не получилось.

По словам участников проекта, погибший дельфин – самец 3-4 лет.

«Судя по фото, смерть наступила около 3-4 недель назад», – сообщили биологи, добавив, что без лабораторных исследований причину смерти установить уже невозможно из-за высокой степени разложения трупа.

Севастополь, Галия Шакирова

Севастополь. Другие новости 23.04.18

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