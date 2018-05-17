На западе Украины признали российский Крым

На Украине вспыхнул новый картографический скандал: на прилавках обнаружен календарь чемпионата мира по футболу – 2018, на котором изображена карта России с Крымом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», особую пикантность истории придают два факта – напечатан календарь в Тернополе, а продавался в Ивано-Франковске (оба города расположены на западе страны).

Обнаружили календарь, как всегда, «бдительные граждане» и сразу же вызвали сотрудников СБУ. Происшествие квалифицировали как провокацию и информационную диверсию, все календари из торговой точки изъяли.

Издатель календаря уже установлен, сейчас ведется розыск других партий продукции – календарь отпечатан тиражом 333 тысяч 777 экземпляров. Многие из них уже проданы.

Напомним, власти Украины настойчиво рекомендуют своим гражданам не ездить на мундиаль, который в этом году проходит в России. А сейчас решается вопрос о запрете телетрансляция матчей чемпионата.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 17.05.18

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