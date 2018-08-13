На Крымском мосту зафиксирован новый рекорд

На Крымском мосту зафиксирован очередной рекорд трафика: в воскресенье, 12 августа, Керченский пролив пересекли 33 тысячи 359. Это более чем на тысячу выше показателя предыдущего воскресенья, 5 августа.

Как сообщили РИА «Новый День», в ФКУ «Упрдор «Тамань», всего за 3 месяца с начала движения по транспортному переходу, по мосту в обе стороны проехали более 1,791 млн транспортных средств. В августе среднесуточная интенсивность движения превысила 29 тысяч автомобилей, что на 17% выше июльского трафика.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 13.08.18

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