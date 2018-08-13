Больницы Севастополя снабжала лекарствами сомнительная фирма

Больницы Севастополя покупали лекарства у сомнительного поставщика.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокуратура Балаклавского района выявила нарушения в контрактах на поставку препаратов в медицинские учреждения города.
В надзорном ведомстве утверждают, что фирма-поставщик нарушила закон при реализации лекарств.
«Коммерческая структура осуществляла оптовую поставку лекарственных средств в больницы города без соответствующей лицензии. В результате незаконной деятельности частная фирма получила доход в сумме свыше 2,5 миллионов рублей», – сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
Отсутствие лицензии на поставку лекарств стало основанием для силовиков возбудить уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство».
Севастополь, Леонид Маковецкий
Севастополь. Другие новости 13.08.18
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