Apple выгнала украинскую погоду из Крыма

Компания Apple выполнила требование российского законодательства, устранив на своих картах украинскую принадлежность Крыма.

Вместе с тем, часть приложений не указывает российский статус полуострова.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

«Констатируем исполнение компанией Apple действующего законодательства, вместе с тем остались еще вопросы, которые требуют корректировок со стороны компании, в частности, если по картам устранены замечания, которые были со стороны Госдумы, и территория РФ, включая Крым, сегодня отражается целиком, то по одному из сервисов («Погода») сегодня территориальная принадлежность убрана», – сообщил Левин.

Кроме погоды, «нейтральный статус» на картах Apple остался у некоторых крымских городов, но компания обещает устранить все недостатки.

«Они пообещали устранить и в течение недели нас проинформировать о сроках, в которые будут устранены», – цитирует главу комитета РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», в феврале текущего года Госдума потребовала, чтобы комитеты по безопасности и по информполитике обратились в Генпрокуратуру с иском к компании Apple, нарушившей Конституцию РФ, изобразив на своих картах Севастополь и Симферополь как украинские города.

После этого представители Apple и депутаты Госдумы договорились, что проблема будет решена до 25 апреля. Позже американцы сообщили, что не успеют изменить карты до 10 мая.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 22.05.19

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