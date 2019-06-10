Над Крымом нависла новая опасность – специалисты предлагают отстреливаться с помощью тачанок

Крым атаковал новый опасный вредитель – марокканская саранча.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», марокканская перелетная саранча – один из самых опасных вредителей, способных в опустошать в сельскохозяйственные районы. Питается злаками и бобовыми, молодыми саженцами фруктовых деревьев, винограда. За период своей жизни одно насекомое способно преодолеть расстояние до 400 километров.

До сих пор марокканская саранча в Крыму не фиксировалась. Очаги массового распространения насекомого, по данным ФГБУ «Россельхозцентр», обнаружены на территории Джанкойского и Первомайского районов. Причем плотность «населения» довольно высока: в среднем 100 личинок на 1 квадратный метр, местами даже более 300. То есть экономический порог вредоносности (5 личинок на кв метр) превышен в 20 и более раз.

Для предупреждения массового распространения вредителя специалисты учреждения рекомендуют сельхозхозпредприятиям проводить мониторинг посевов и обрабатывать их спецпрепаратами.

Есть и более экологичный способ, позволяющий избежать использования химикатов, вредных не только для саранчи, но и для почвы и растений.

В Ставропольском госдарственномо агроуниверситете разработали технологию механического уничтожения насекомых. Ученые предлагают расстреливать вредителя кварцевым песком. Внешне устройство для обработки сельхозтерриторий напоминает тачанки (конные повозки с направленным назад станковым пулеметом, популярные во время Гражданской войны в России в 1917-1922 годах), – сообщает News.ru. Только вместо пулеметов используется пескоструй с промытым и откалиброванным кварцевым песком. Его ставят на платформу колёсного трактора или иного транспортного средства повышенной проходимости.

При определенном диаметре сопла пескоструя и высокой скорости вылета частиц потребуется не более 10 минут и 100 кг песка для «расстрела» 1 млн особей.

Подобный способ уничтожения саранчи эффективен только до того момента, пока молодая саранча не встала на крыло – происходит это обычно во второй половине июля – августе.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.06.19

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