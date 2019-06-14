А Аксенов был не в курсе: ГУП РК «Крымгазсети» находится под контролем частной организации

ГУП РК «Крымгазсети» находится под контролем некой частной организации. Этот факт «всплыл» сегодня в ходе выездного заседания Совета министров РК в Саки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», при обсуждении состояния газового хозяйства министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик неожиданно заявил, что «Крымгазсети» контролирует частная организация. Эта новость вызвала изумление у главы Крыма Сергея Аксенова, который попытался добиться, что это за «контролер». Однако министр конкретно на вопрос предпочел не отвечать. Диалог получился интересный:

Белик: «Крымгазсети» проводят техобслуживание, а диагностику проводит другая организация, которая сегодня, по сути, контролирует Крымгазсети...

Аксенов: Это кто?

Белик: По договорам стоимость 500 рублей…

Аксенов: Нет, кто контролирует «Крмыгазсети»?? Какая другая организация? Я первый раз такое слышу!

Белик: Диагностикой оборудования занимается организация, имеющая лицензию. Та ситуация, которая – мы говорили – по Севастополю проходит…

Аксенов: У вас какие-то рога и копыта – какая-то частная организация контролирует «Крымгазсети»???

Белик: По сути – да…

Аксенов: Вы ничего не перепутали?! Вы делаете 95% работ, за всю безопасность отвечаете вы, а все деньги получает какая-то компания не понятно откуда с непонятной ситуацией, которая еще и вас контролирует. Где такое видано вообще?!

Подчеркнем: «Крымгазсети» является государственным унитарным предприятием Республики Крым, вдобавок ко всему монополистом, поэтому подчиняться должен только правительству Крыма. Каким образом ГУП ушел под контроль частников, почему в министерстве топлива и энергетики об этом знали, но ничего не предприняли, и почему глава Крыма оказался не в курсе этой схемы, Белик не пояснил, а Аксенов этот вопрос уже и не выяснял, напомнив только, что он давно поручил избавиться от частников на этом рынке. Почему глава Крыма позволяет подобные проделки за своей спиной, премьер тоже не уточнил.

Между тем, жители города Саки добавили в эту любопытную картину ярких красок: одна из руководителей ТСН пояснила: «У нас есть городское управление газового хозяйства, а в управлении, как мне объяснили, хозрасчетная группа, которая занимается диагностикой общедомового газового оборудования и внутриквартирного.

Так вот: у нас очень много нареканий к этой вашей группе. Нам часто приходится бегать за ними, чтобы они переделывали работу. Это во-первых.

Во-вторых: они очень любят проводить работу по диагностике и обслуживанию фасадного газопровода, в квартиры не ходить, стояки газовые не проверять, но в счетах суммы указывать. ТО есть работу они не выполняют, а деньги требуют».

По словам горожан суммы указанные в счетах за непроведенные осмотры составляют десятки тысяч рублей. При этом выяснилось, что под диагностикой понимается просто визуальный осмотр.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.06.19

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