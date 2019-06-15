Новак отрицает проблемы с «Северным потоком – 2»

Недавнее предложение Минэнерго РФ продлить газовый транзитный контракт с Украиной на действующих условиях не означает, что строительство трубопровода «Северный поток – 2» находится под угрозой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия – 1».

«Нет, мы не видим таких рисков. Инфраструктура все равно требует расширения и требует строительства на будущее, на много-много лет вперед. Иначе бы такие компании европейские, как Shell, Engie, Wintershall, не вкладывали свои собственные средства в неокупаемые проекты», – уверяет министр энергетики.

Напомним, в четверг Александр Новак заявил, что Москва согласна продлить транзитный газовый договор с Украиной на прежних условиях.

О фактически полных уступках украинскому «Нафтогазу» он сказал после переговоров с зампредом Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.

«Россия здесь занимает конструктивную позицию, готова продолжать транзит газа через Украину и обеспечивать поставки европейским потребителям. Мы готовы на действующих условиях на продление контракта», – заявил Новак, объяснив этот тем, что Киев не готов изменить своё законодательство в соответствии с европейским.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 15.06.19

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