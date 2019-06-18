И что, что Аксенов обещал? Знаменитый утес Карасан в Алуште закрыли на замок (ВИДЕО)

Жители Большой Алушты требуют, чтобы республиканские власти разобрались с ситуацией на Карасане. Несмотря на все заверения главы Крыма Сергея Аксенова и городских чиновников, пройти на знаменитый утес бесплатно не могут даже местные жители.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители крымского поселка Утес (Большая Алушта) выложили в интернете видеоролик, в котором выплеснули свое возмущение,

обратившись к главе Общественной палаты Крма Григорию Иофффе.

Сюжет повторяется из года в год: часть территории поселка зарыта владельцами санатория «Утес» – в том числе для местных жителей. За вход надо заплатить, как приходуются деньги, собираемые вахтерами, в чей карман идут – неизвестно.

Напомним, санаторий «Утес» – акционерное общество, унаследовавшее имущество украинских профсоюзов. Состава акционеров не разглашается, хотя хозяев местные жители по-прежнему называют «донецкими», а главным акционером – Надежду Казьмину, которая много лет, до марта 2014 года возглавляла Федерацию независимых профсоюзов Крыма. Парк «Утес-Карасан» является памятником садово-паркового искусства регионального значения, его площадь – более 23 га.

Впервые в СМИ скандал выплеснулся летом 2016 года. Пользователи соцсетей тогда назвали «жлобской обдираловкой» требование администрации санатория платить за проход к морю, к церкви, в магазин. В тот год нужно было заплатить 50 рублей, чтобы попасть на пляж санатория «Карасан», подойти к старинному замку княгини Гагариной, мысу Плака, попасть в парк, деревья в котором двести лет сажали и растили отнюдь не нынешние хозяева санатория «Утес».

На посещения магазина, расположенного на закрытой территории, местным жителям – по предъявлении паспорта – выдавался талон, действующий в течение получаса.

Перед начало каждого курортного сезона глава Крыма Сергей Аксенов обещает, что местных жителей будут пускать на закрытые пляжи и в парки по паспортам. Каждое лето, с началом очередного скандала, в Утес приезжают представители алуштинской администрации и клянутся, что конфликт улажен, незаконные требования отменены. Перед думскими выборами за справедливость грудью встал кандидат в депутаты Андрей Козенко, он заверил: посещение пляжа, природных и исторических достопримечательностей станет бесплатным для всех.

Представители власти уезжают, ворота санатория закрываются. Цены этого лета: въезд транспорта отдыхающих в санатории – 200 руб, вход экскурсионных групп – 300 руб с человека.

Ситуация развивается, в «Утесе» объявлено о появлении льготников. Этот инновационный момент отражен на вывеске некоего учреждения общепита (видно в выложенном в сеть ролике). Сюда посетителей заманивают обещанием: «Цена входного билета частично учитывается в счет заказа». Адрес заведения, указанный на его сайте, совпадает с адресом самого санатория. Вполне вероятно, что именно оно числится в базе ЕГРЮЛ под именем ООО «Сервисное предприятие санаторий «Утес», созданного в октябре 2015 года в качестве предприятия общественного питания. Учредители – прибывшие из Москвы Александр Плегузов и Александр Анненков. Первый учредил в Утесе еще две фирмы, интересы второго простираются, кроме Утеса, в Москву, Керчь, Севастополь, на Кипр (всего является учредителем действующих 18 фирм). Его полного тезку деловая пресса называет владельцем Севастопольского морского банка.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 18.06.19

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