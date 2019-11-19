Центры протестного движения обнаружены в Крыму, на Урале и Северном Кавказе

В Крыму обнаружили центр подготовки участников протестного движения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела РФ заявили, что нашли в ряде регионов «лагеря» для подготовки организаторов протестных акций, финансируемые иностранцами. Для тех, кто в них учился, а потом применял полученные знания и навыки на практике, предлагают ввести особое уголовное наказание.

Где именно обнаружены лагеря, не сообщается. Известно лишь, что речь, помимо Москвы и Петербурга, идет о Екатеринбурге, Крыме, Калининграде, Омске и ряде регионов Северного Кавказа, пишет «Коммерсант».

Издание отмечает: по итогам последнего заседания комиссии 14 ноября ее глава депутат Василий Пискарев (ЕР) сообщил, что материалы об обнаруженных попытках иностранных СМИ, НПО и НКО влиять на внутреннюю политику в 19 регионах России будут направлены в Минюст и Генпрокуратуру.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 19.11.19

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