Еврейская конфедерация Украины потребовала прекратить чествование нацистских пособников

Еврейская конфедерация Украины приветствовала вердикт Окружного суда Киева о приостановке решения Киевского городского совета, который учредил «праздничные даты в честь» украинских коллаборационистов и пособников гитлеровских нацистов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», заявление размещено на сайте всеукраинской еврейской организации.

«Еврейская конфедерация Украины решительно поддерживает такое решение Окружного суда столицы Украины и настоятельно призывает власти Киева дополнительно изучить биографии личностей, юбилеи которых Киевский городской совет своим Решением от 27 февраля 2020 года предлагает отметить на территории Киева», – говорится в сообщении.

Кроме того Конфедерация пообещала привлечь международные организации с целью недопущения распространения героизации нацизма на Украине.

«Миссия Еврейской конфедерация Украины – сохранять память о Холокосте, укреплять понимание причастности еврейской общины к развитию Украины. Мы выступаем за борьбу с антисемитизмом и мотивируем международную поддержку независимости Украины. Именно поэтому призываем власти Киева учесть все возможные последствия, в том числе международные, которые может повлечь Решение Киевского городского совета», – заявили в еврейской организации.

Напомним, ранее Киевский городской совет большинством голосов учредил праздничные дни в честь украинских нацистов и коллаборационистов времён Великой Отечественной войны советского народа против фашистской Германии.

Симферополь, Валентин Карамазов

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