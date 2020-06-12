Советник Макрона по Донбассу вызвал в Париж украинскую делегацию

Во Францию со срочным однодневным визитом отправились главные представители Киева на переговорах в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба администрации украинского президента.

Делегацию возглавляют руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр «по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий», вице-премьер Алексей Резников.

Вместе с ними в Париж отправились министр обороны Украины Андрей Таран и министр культуры Александр Ткаченко.

Официально встреча проводится в рамках консультаций советников лидеров стран «нормандской четвёрки».

Ранее украинская делегация по «нормандскому формату» посещала Берлин. Тогда вместо министра обороны в неё вошёл глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он уговаривал своего германского коллегу инициировать дополнительные санкции против России и убеждал Берлин внести в повестку дня по Донбассу «крымский вопрос», но безуспешно.

Напомним, на днях канцлер ФРГ и президент России в телефонном разговоре констатировали провал мирного урегулирования в Донбассе.

Между тем, Ангела Меркель настроена самым решительным образом завершить войну на востоке Украины – либо путём принуждения Киева к выполнению Минских соглашений, либо заморозкой конфликта и установлением полного прекращения огня.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.06.20

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