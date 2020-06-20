В День летнего солнцестояния над Крымом развернется необычное небесное шоу

21 июня – в День летнего солнцестояния – над Землей развернется необычное небесное шоу: кольцеобразное затмение Солнца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это происходит в новолуние, когда спутник pacпoлoжeн cлишкoм дaлeкo oт нaшeй плaнeты, чтoбы пoлнocтью пepeкpыть светило. В результате вокруг Луны появляется светящееся кольцо.

Путь зaтмeния нaчнeтcя в 07:48 по московскому времени в Цeнтpaльнoй Aфpикe и пpoйдeт чepeз Caудoвcкую Apaвию, ceвep Индии и южнoгo Kитaя, a зaвepшитcя в Tиxoм oкeaнe. В России его можно будет наблюдать частично.

Так, в Крыму самым удачным местом станет мыс Такиль на юго-восточной оконечности Керченского полуострова: Луна закроет солнечный диск на 10,95%, а величина затмения составить 0,2075.

Считается, что лучше всего затмение будет видно в горах, но для Крыма это правило не работает. Так, на горе Харачу-Оба, тоже расположенной на юго-востоке полуострова, покрытие будет чуть меньше – 10,95%. На Ай-Петри – 10,03%, а в самой высокой точке Крыма – на горе Роман-Кош – 9,94%.

На западе полуострова покрытие будет еще меньшим: в Севастополе – 9,39%, в окрестностях Евпатории – не достигнет и 8,5%. Самым неудачным для наблюдения будет север Крыма: там Луна лишь слегка заденет краешек Солнца и закроет всего 7,33% светила.

Впрочем, наблюдение в любой точке полуострова может испортить погода: согласно прогнозам, завтрашний день обещает быть облачным. Если же Солнце будет видно хорошо, то начинать наблюдение нужно в 8 часов 2 минуты утра по местному времени, а пика в районе Крыма небесное шоу достигнет к 8:45. Затем Луна начнет сползать с солнечного диска, и к 9:30 все закончится.

Отметим, что кольцеобразное солнечное затмение – редкое явление: оно случается, в среднем, 14 раз за 100 лет.

Симферополь, Олег Яковенко

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