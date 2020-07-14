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Вторник, 14 июля 2020, 15:52 мск

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В Крыму учредитель парка отделался штрафом за нападение льва на посетительницу

В Крыму суд вынес приговор учредителю ООО «Ялтинский зоопарк «Сказка», включающего в себя подразделение – парк львов «Тайган». Как сообщили в пресс-службе СКР, он признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (п.«в» ч.2 ст. 238 УК РФ).

Следователи установили, что на протяжении длительного времени учредитель парка, не имеющий специального образования в области подготовки и дрессировки львов, предлагал посетителям услугу «Прогулка ко львам» и фотосессии с этими животными.

Вечером 11 июля 2018 года приехавшая отдохнуть на полуострове жительница Кирова оплатила данную услугу и вместе с учредителем «Тайгана» вошла на территорию открытого сафари-парка, где свободно обитают львы. По указанию сопровождавшего она приблизилась к хищнику, присела рядом, положила руку на гриву, чтобы сделать фото. В этот момент лев схватил женщину зубами за руку и насквозь прокусил ее. Во время лечения у пострадавшей начались серьезные осложнения здоровья.

После случившегося учредитель парка не предпринял мер для организации своевременного оказания квалифицированной врачебной помощи, ограничившись лишь привлечением лица, не имеющего специального медицинского образования. Приговором суда мужчина признан виновным в инкриминируемом ему преступлении и приговорен к штрафу.

Симферополь, Иван Гридин

Симферополь. Другие новости 14.07.20

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