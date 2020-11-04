Зеленского вынудят досрочно распустить украинский парламент

Разгром президентской партии «Слуга народа» на недавно прошедших муниципальных выборах ставит под вопрос легитимность украинского парламента, где партия Зеленского сохраняет за собой большинство депутатских мест.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский аналитик и политический эксперт Валентин Землянский.

По его словам, Зеленский разогнал предыдущий состав парламента как раз под лозунгами о политическом банкротстве депутатов и окончательной утрате ими доверия народа.

«Рано или поздно встанет вопрос – насколько легитимна на сегодняшний день Верховная рада. Мы попадаем в ситуацию прошлого года, когда Зеленский распускал парламент восьмого созыва: вы – политические банкроты, ваша власть не соответствует ожиданиям, надеждам и чаяниям простых украинцев, поэтому надо распуститься», – заметил эксперт.

Политолог уверен, что лидеры оппозиционных партий припомнят Зеленскому эти аргументы и вынудят его к весне объявить перевыборы Верховной рады, иначе президент окончательно утратит авторитет и влияние.

«Думаю, с этой мотивацией будет выступать «ОПЗЖ» (партия Виктора Медведчука), «Евросолидарность» (партия Петра Порошенко). Они начнут зажимать Зеленского в политические тиски – либо с целью политического блока, либо с целью доведения ситуации до перевыборов...

При том, что это остается правом, а не обязанностью Зеленского, я думаю, в любом случае, если инстинкт политического самосохранения возобладает, то я не исключаю к весне ситуацию перевыборов Рады», – приводит слова Землянского «Политнавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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