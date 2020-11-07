Порошенко радостно сообщил, что Байден «точно не понравится» Путину

С приходом Джо Байдена на пост президента США для России и её президента начнутся тяжёлые времена.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-президент Украины Пётр Поршенко.

При этом Порошенко уверен, что на Украину прольётся американский финансовый дождь и резко увеличатся поставки оружия.

«И Трамп, и Байден – друзья Украины. Враг для них один – это Путин. Считаю, что Путин здесь проигрывает независимо от результатов выборов. А Украина, если власть не проявит дилетантство и мы воспользуемся окном открытых возможностей (при победе Байдена), уже в 2021 году после инаугурации президента США мы получим и оружие, и финансирование, и новый пакет санкций (для России). Путину это точно не понравится», – предвкушает Порошенко.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский уже поспешил поздравить Байдена с победой на выборах в США.

Симферополь, Валентин Карамазов

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