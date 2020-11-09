В Крыму открывается первое иностранное консульство

В Крыму открывается первое официальное представительство зарубежного государства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Чрезвычайный и полномочный посол Республики Никарагуа в России Альба Асусена Торрес прибыла в Симферополь, что открыть консульство.

Напомним, Никарагуа признала Крым российским еще в 2014 году. Почетным консулом страны в Крыму назначен бывший полпред Крымского федерального округа Олег Белавенцев.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.11.20

В Крыму начальник одного из военкоматов сделал бизнес на «отмазках» от армии. / Младший сержант одной из военных частей Крыма решил подзаработать на наркотиках. / Губернатор Севастополя сформировал большую часть городского правительства. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»