Удар российскими тактическими ракетами по Яворовскому полигоне во Львовской области привёл к смерти 180 иностранных наёмников.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате удара уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений. Уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено», – подчеркнули в военном ведомстве.

Между тем, о гибели десятков американцев в результате удара написал у себя в Твиттере выживший американский наёмник и бывший спецназоец Нолан Петерсон.

Грустные откровения наёмника обнаружил в интернете российский военкор Евгений Поддубный.

«Американский спецназовец с большим послужным списком столкнулся с реальностью на Украине и загрустил. Из 200 добровольцев, некогда желавщих воевать за Незалежную, осталось 20. Продовольствие заканчивается. Настроение паршивое. База уничтожена. Подмога не пришла», – написал Поддубный.

Симферополь, Валентин Карамазов

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