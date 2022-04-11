«Как кротов»: нацистов из подвалов «Азовстали» выкурят химвойска

Химическим войскам ДНР будет поручено решить вопрос с выкуриванием украинских нацистов из подземелий завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель командующего Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, сейчас армия выявляет и берёт на заметку все выходы из подземных сооружений предприятия, возле которых выставят вооружённе отряды для задержания или ликвидации боевиков.

«После этого обратимся к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из нор», – рассказал Басурин.

Симферополь, Валентин Карамазов

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