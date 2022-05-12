Запад снова повернётся к Путину после окончания боевых действий – украинский дипломат

Западные политики и европейский бизнес быстро забудут всё, что происходило на Украине, как только завершится острая фаза конфликта.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский дипломат, экс-посол Украины в США Валерий Чалый.

По его словам, для Киева ситуация усугубляется тем, что экономика России выдержит все западные санкции.

«Когда, по вашим предчувствиям, санкции станут разрушительными для РФ? Не просто невыносимыми, а просто разрушительными?», – спросил дипломата украинский телеведущий.

«Начнём с того, что они не стали для России невыносимыми. О какой невыносимости можно говорить, если у них даже есть все дополнительные фонды, чтобы выплачивать зарплаты и пенсии... И по поставке энергоносителей – всем хочется иметь российский газ, нефть.

В Москве уверены, что им будут жать руку, а куда они (Запад) денутся? Я думаю, что это будет тест для всего мира. И такой элемент есть. ООН едет к Путину, Макрон ему звонит, папа римский собирается. Во время войны это можно оправдать. А если это продолжится, тогда по всему миру, не только по ценностям, а способности реагировать на такие вызовы – будет нанесён серьёзный удар. Предыдущий опыт свидетельствуют, что даже такие люди (руководство РФ – прим.«НД») в сегодняшнем мире могут быть рукопожатными в будущем. И это на самом деле поражает больше всего! Поэтому, я думаю, что мы ещё очень удивимся, как мир будет быстро забывать то, что произошло и происходит», – приводит слова дипломата «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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