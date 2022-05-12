Транзит российского газа через Польшу в ЕС официально запрещён

Российский «Газпром» не может прокачивать газ в Европу через польский участок газопровода «Ямал – Европа».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

Напомним, ранее президент РФ своим указом ввёл санкции против польской компании EuRoPol GAZ.

«Газпром» не может использовать газопровод компании EuRoPol GAZ для транспортировки российского газа через Польшу... В соответствии с Указом Президента РФ №252 от 3 мая 2022 года и постановлением правительства №851 от 11 мая 2022 года введены санкции в отношении ряда зарубежных компаний. В их числе – компания EuRoPol GAZ, которая является владельцем польского участка газопровода «Ямал – Европа». Установлен запрет на совершение сделок и платежей в пользу лиц, находящихся под санкциями, в частности, для «Газпрома» это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через Польшу», – отметил Куприянов.

Между тем, ранее Украина запретила транзит российского газа по одному из магистральных трубопроводов, в связи с чем поток газа по украинской территории в Европу сократился на 25%.

Симферополь, Валентин Карамазов

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