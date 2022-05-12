«Забирайте Севастополь» – на Украине придумали, как рассчитаться с американцами по «ленд-лизу»

Киеву следует предложить Америке долгорочную аренду военно-морской базы в Севастополе в счёт оплаты за поставку вооружений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный на Украине военный эксперт Сергей Згурец.

Как американцы смогут воспользоваться такой «оплатой» он не пояснил.

«Закон о ленд-лизе – это закон о победе над Россией. Ведь предпосылки, которые сейчас формируются, очень оптимистичны. Президент США получит возможность быстро оказывать военную помощь Украине – упрощаются все процедуры передачи военной техники для нашего государства, что чрезвычайно важно…

Вопрос о том, чем рассчитываться за ленд-лиз, достаточно интересен. Предполагается, что расчет должен быть. Что касается нас, то на самом деле у нас есть прекрасная возможность рассчитаться за поставку вооружения, в частности, арендой базы в Севастополе», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского эксперта.

Напомним, это не первый случай, когда Украина предлагает Западу пользоваться российскими территориями. Ранее Киев разрешил западным авиакомпаниям свободно пересекать воздушное пространство Крыма, а военным кораблям НАТО заходить в территориальные воды полуострова.

Симферополь, Валентин Карамазов

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