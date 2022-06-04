Ограничение на полеты в аэропорты юга России продлены в 17-ый раз

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 12 июня 2022 года 03:45 по московскому времени. Об этом сообщили в Росавиации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по-прежнему ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курск,а Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний рекомендуется уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Напомним, ограничения были введены 24 февраля и продлеваются в 17-ый раз.

Москва, Игорь Юров

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