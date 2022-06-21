Минтранс ведет переговоры о возобновлении полетов в Крым

Железнодорожные перевозки в Крым не могут компенсировать авиапотоки, поэтому решается вопрос о возобновлении полетов в Симферополь. Об обсуждении этой темы сообщил глава Министерства транспорта РФ Виталий Савельев.

Как уже сообщал «Новый День», воздушное сообщение с Крымом и рядом других регионов юго-западной России было ограничено с 24 февраля в связи со спецоперацией на Украине. Это отразилось на туристическом потоке: добираться до полуострова для многих стало проблематично.

Чтобы отчасти решить вопрос, в текущем году добавили число пассажирских поездов в крымские города – количество мест должно вырасти на 50-70 тысяч, но полностью закрыть проблему не удается. По словам Савельева, в текущем году железнодорожным транспортом смогут воспользоваться 2,3 млн человек, в то время как в прошлом сезоне на полуостров самолетами прибыли 4 млн.

Поэтому Минтранс ведет переговоры о возобновлении полетов.

«Мы работаем в тесном контакте с Министерством обороны, – цитирует главу ведомства «Интерфакс». – Вы видите, мы продлеваемся по две недели, потому что мы смотрим за обстановкой. Как только нам разрешат, это все моментально раскроется и восполнится. Мы на это надеемся».

Симферополь, Олег Яковенко

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