В Ялте начали распродавать элитные квартиры, сопоставимые с супермаркетами

В Ялте начали распродавать элитные квартиры, по площади сопоставимые с супермаркетами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самая большая и дорогая расположена в Приморском парке: ее площадь превышает 900 «квадратов» (правда, около трети приходится на террасы), стоимость чуть-чуть не дотягивает до полумиллиарда рублей.

На улице Щорса продают самую многоэтажную квартиру: она расположена на 6 уровнях, и за без малого 650 метров просят всего 100 млн рублей. Другие выставленные на продажу квартиры с площадью и ценой в обозначенном диапазоне все, как одна, «расположены в тихом уютном центре», с видом на парк, недалеко от набережной, имеют панорамный вид, «уникальный дизайн» и так далее. Среди основных преимуществ отмечается, что «никакое другое строительство» в зоне расположения невозможно, что вызывает скепсис: эти же дома как-то смогли построить в парках.

Отметим, что в текущем году в Крыму отмечается сокращение объема продаж недвижимости, при этом в премимум-сегменте фиксируется снижение цен.

Ялта, Лиана Макоба

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