Лицензирование крымских футбольных клубов планируют начать в ближайшее время

Процедуру лицензирования крымских футбольных клубов планируют начать в феврале 2023 года. Об этом сообщил президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) России Наиль Измайлов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас идет процесс подготовки: оформляются документы по самой федерации, по клубам, статусу игроков, категориям тренеров, инфраструктуре, юридическо-правовой форме, финансированию и так далее.

Те, кто пройдет процедуру лицензирования РФС, смогут выступать в чемпионате России.

По мнению Измайлова, крымским клубом логичнее начать свой путь со Второй лиги, тем более что «бюджеты этих клубов соответствуют бюджетам именно этого турнира».

Функционер отметил, что пока трудно прогнозировать, сколько крымских футбольных команд смогут получить лицензию.

Симферополь, Олег Яковенко

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