В Севастополе не госпитализировали ни одного пациента с ковидом

В Севастополе впервые за последние 4 месяца не госпитализировано ни одного пациента с коронавирусной инфекцией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выявляемость ковида в городе в ноябре колеблется от 8 до 44 случаев в сутки. Например, в субботу было зафиксировано 42 вновь заболевших, а воскресенье – 14. Летальные исходы в течение 5 дней не регистрировались. А госпитализации – от 1 до 12 человек – проводились ежедневно. Но 20 ноября, согласно официальным данным, везти в больницу никого не понадобилось.

Всего с начала эпидемии в городе зафиксировано около 96,5 тысяч зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 482 севастопольца.

Севастополь, Лиана Макоба

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