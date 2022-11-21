российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 21 ноября 2022, 10:00 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Севастополе не госпитализировали ни одного пациента с ковидом

В Севастополе впервые за последние 4 месяца не госпитализировано ни одного пациента с коронавирусной инфекцией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выявляемость ковида в городе в ноябре колеблется от 8 до 44 случаев в сутки. Например, в субботу было зафиксировано 42 вновь заболевших, а воскресенье – 14. Летальные исходы в течение 5 дней не регистрировались. А госпитализации – от 1 до 12 человек – проводились ежедневно. Но 20 ноября, согласно официальным данным, везти в больницу никого не понадобилось.

Всего с начала эпидемии в городе зафиксировано около 96,5 тысяч зараженных, жертвами ковида стали 2 тысячи 482 севастопольца.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия,