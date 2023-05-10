Среди крымских чиновников определили лидеров самопиара

В Крыму проанализировали работу органов местного самоуправления в интернете в апреле текущего года.

Как уже сообщал «Новый День», в начале 2020 года на официальном портале кабмна было опубликовано распоряжение главы РК Сергея Аксенова, регламентирующее «порядок обеспечения создания и ведения аккаунта Совета министров Республики Крым и исполнительных органов государственной власти Республики Крым в социальных сетях». Чуть позже аналогичное распоряжение было дано и по поводу органов местного самоуправления.

Чиновников и ведомства обязали создать собственные аккаунты в соцсетях и регулярно публиковать в них посты о работе. При этом запретили публиковать пресс-релизы и использовать канцеляризмы: посты должны оформляться в свойственном соцсетям стиле – свободном и разговорном.

Курировать и координировать экспансию крымских чиновников в соцсетях поручили мининформу РК. С тех пор исполнение поручение периодически проверяют. Правда, анализирует интернет-активность чиновников не республиканский мининформ, а Центр управления регионом РК.

По итогам минувшего месяца учитывалась работа в информационно-аналитической системе «Инцидент Менеджмент», ведение официальных страниц в соцсетях и МедиаИндекс.



Так, рейтинг по работе в информационно-аналитической системе «Инцидент Менеджмент» составляли, исходя из оценки реагирования на обращения граждан в социальных сетях (учитывалось качество ответов, среднее время ответа, процент просроченных обращений). Лучшими в этой сфере оказались Сакский район, Феодосия и Керчь, где время ответа не превысило 3 часов. Худшим – Первомайский район, в котором реакции на обращение приходится ждать около 7 часов.

Феодосия, Олег Яковенко

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