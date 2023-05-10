российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 10 мая 2023, 17:42 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Крымчанам придется долго ждать, чтобы зарплата достигла 100 тысяч рублей

Крымчанам придется ждать не менее 17 лет, чтобы зарплата большинства из них достигла 100 тысяч рублей. К такому выводу пришли аналитики РИА «Рейтинг», проанализировав динамику изменения вознаграждения за труд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», разбег по всей России в достижении указанной планки составляет от 2,7 до 17,5 лет. Республика Крым оказалась в числе регионов с наибольшим временем ожидания. При условии, что номинальные темпы роста зарплат сохранятся на уровне среднего значения в регионе за последние пять лет, понадобится около 9 лет, чтобы планку в 100 тысяч рублей преодолел хотя бы каждый четвертый работающий крымчанин.

Каждый второй начнет получать такую зарплату лет через 13, а до того, как доля работников с вознаграждением за труд в размере 100 тысяч рублей в месяц достигла в Крыму 75%, пройдет не менее 17 лет.

Севастопольцам придется запастить большим терпением: для них сроки ожидания составляют соответственно 9,1; 13,2 и 17,2 года.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Общество, Россия, Финансы, Экономика,