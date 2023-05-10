Крымчанам придется долго ждать, чтобы зарплата достигла 100 тысяч рублей

Крымчанам придется ждать не менее 17 лет, чтобы зарплата большинства из них достигла 100 тысяч рублей. К такому выводу пришли аналитики РИА «Рейтинг», проанализировав динамику изменения вознаграждения за труд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», разбег по всей России в достижении указанной планки составляет от 2,7 до 17,5 лет. Республика Крым оказалась в числе регионов с наибольшим временем ожидания. При условии, что номинальные темпы роста зарплат сохранятся на уровне среднего значения в регионе за последние пять лет, понадобится около 9 лет, чтобы планку в 100 тысяч рублей преодолел хотя бы каждый четвертый работающий крымчанин.

Каждый второй начнет получать такую зарплату лет через 13, а до того, как доля работников с вознаграждением за труд в размере 100 тысяч рублей в месяц достигла в Крыму 75%, пройдет не менее 17 лет.

Севастопольцам придется запастить большим терпением: для них сроки ожидания составляют соответственно 9,1; 13,2 и 17,2 года.

Симферополь, Олег Яковенко

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