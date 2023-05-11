В Крыму популярном туристическом маршруте вырубили краснокнижные деревья

В Ялте на Царской тропе уничтожили 15 можжевельников. Об этом крымчане сообщили в соцсетях.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», Царская (Солнечная) тропа проходит вдоль границы Ялтинского горно-лесного заповедника и является из туристических зон, где запрещено производить строительные работы, менять исторический облик и без разрешения рубить деревья и кустарники.
А можжевельники включены в Красную книгу Крыма, и их уничтожение является преступлением.
В ФГУП «Заповедный Крым» сообщили, что по факту вырубки краснокнижных деревьев подготовлены материалы для возбуждения уголовного дела.
Ялта, Лиана Макоба
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