«Все украинские военные знают», что во время контрнаступления «необходимо будет обойти Запорожскую АЭС».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава украинского «Энергоатома» Пётр Котин.

«Они обязаны сохранить целостность станции, даже если она захвачена россиянами. Это понимают абсолютно все наши военные», – утверждает он.

Котин добавил, что «после окружения россияне сами покинут станцию».

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев намеренно добивается подтопления левобережной части Запорожской области, чтобы создать благоприятные условия для переправы через Днепр и захвата Запорожской АЭС.

Симферополь, Валентин Карамазов

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