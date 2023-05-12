Вильфанд: лето в Крыму будет, но возможны варианты

Лето в Крыму обещает быть в пределах климатической нормы. Об этом заявил научный руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как передает коррсепондент «Новый День», весна 2023 года на полуострове выдалась прохладной. Май тоже жары не обещает: среднемесячная температура воздуха прогнозируется на уровне +20 градусов Цельсия.

А вот летние месяцы ожидаются в пределах климатической нормы или, может быть, чуть выше.

«Нельзя также исключать, что лето будет супержаркое или суперхолодное, но с вероятностью 60% – 65% сейчас можно говорить о том, оно будет нормальное, и температура будет чуть-чуть выше нормы», – цитирует Вильфанда РИА Новости Крым.

Синоптик добавил, что в следствие глобального потепления на юге страны – в Краснодарском крае и в Крыму – фиксируется сокращение количества осадков, и эта тенденция сохраняется.

Симферополь, Лиана Макоба

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