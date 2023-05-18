В Крыму вспоминают жертв депортации

В Крыму отмечают День памяти жертв депортации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первыми, в августе 1941 года, с полуострова вывезли всех немцев – 52 тысячи человек. В феврале 1942 аналогичная участь постигла итальянцев – около 1 тысячи.

В мае 1944 года со станции Сирень было вывезено более 75 тыс крымских татар, живших в окрестностях Севастополя, Бахчисарая, Алушты, и Ялты. Среди них были и цыгане, во время оккупации выдававшие себя за татар, чтобы избежать нацистской расправы.

Следом за ними – в июне 1944 – более 37 тысяч болгар, греков и армян.

Депортации подверглись и 4 тысячи представителей других национальностей.

18 мая 2015 года на железнодорожной станции Сирень была заложена памятная капсула и началось строительство памятника жертвам депортации.

Сегодня в память о депортации во всех районах республики проводят молебны и возложения цветов.

Так, в Симферополе цветы возложили к мемориалу памяти жертв депортации у границ Ботанического сада имени Багрова Таврической академии КФУ имени Вернадского, а также к мемориалу «Возрождение» в Крымском инженерно-педагогическом университете имени Февзи Якубова.

Симферополь, Лиана Макоба

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