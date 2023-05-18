Госсовету Крыма намекнули: есть более актуальные вопросы, чем документ 70-летней давности

В правительстве России не считают актуальным вопрос об отмене указа Президиума СССР о передаче Крыма в состав Украинской ССР. Это следует из комментариев официальных лиц по поводу крымской инициативы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», два дня назад спикер Госсовета РК Владимир Константинов заявил, что Научному совету по правотворчеству при председателе Государственного совета РК порчено детально проработать этот вопрос и подготовить соответствующее обращение в Конституционный суд РФ.

Инициативу Константинов объяснил необходимость навсегда покончить с «политико-правовым недоразумением». В Москве к этому отнеслись равнодушно.

Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего об этом не знают и комментировать не будут.

В МИДе сообщили, что с юридической точки зрения вопрос не имеет смысла.

«Независимо от правовой оценки акта 1954 года, с точки зрения международного права вопрос о статусе Крыма закрыт в 2014 году. Неоднократно на всех уровнях мы об этом говорили. На полуострове был проведен референдум, Российской Федерацией и Республикой Крым как независимым государством был подписан международный договор о ее принятии в состав России. Поэтому вопрос закрыт, – подчеркнула представитель МИД Мария Захарова. – Отмена принятого в 1954 году постановления о вступлении полуострова в состав УССР, наверное, может рассматриваться как акт исторической справедливости. Но это в большей степени вопрос исторического контекста. Подчеркну, на сегодняшний день юридический статус (Крыма) определен, и вопрос закрыт».

Симферополь, Олег Яковенко

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