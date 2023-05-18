В Харьковской области Служба безопасности Украины задержала клирика УПЦ, обвинив его в «содействии армии РФ».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом объявлено на сайте СБУ.
По версии следствия, «священнослужитель отрицал факты российской агрессии и героизировал российских военных».
Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Отметим, что режим Зеленского усиливает репрессии против Украинской православной церкви. Наблюдатели ожидают массовых задержаний священнослужителей и вынесения им больших сроков, как правило, по надуманным основаниям.
Симферополь, Валентин Карамазов
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