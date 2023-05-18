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Четверг, 18 мая 2023, 20:00 мск

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«До восьми лет тюрьмы» – СБУ схватила священника УПЦ в Харьковской области

Фото: СБУ

В Харьковской области Служба безопасности Украины задержала клирика УПЦ, обвинив его в «содействии армии РФ».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом объявлено на сайте СБУ.

По версии следствия, «священнослужитель отрицал факты российской агрессии и героизировал российских военных».

Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Отметим, что режим Зеленского усиливает репрессии против Украинской православной церкви. Наблюдатели ожидают массовых задержаний священнослужителей и вынесения им больших сроков, как правило, по надуманным основаниям.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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