«До восьми лет тюрьмы» – СБУ схватила священника УПЦ в Харьковской области

В Харьковской области Служба безопасности Украины задержала клирика УПЦ, обвинив его в «содействии армии РФ».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом объявлено на сайте СБУ.

По версии следствия, «священнослужитель отрицал факты российской агрессии и героизировал российских военных».

Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Отметим, что режим Зеленского усиливает репрессии против Украинской православной церкви. Наблюдатели ожидают массовых задержаний священнослужителей и вынесения им больших сроков, как правило, по надуманным основаниям.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»