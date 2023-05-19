К лету готовы: в лесах Крыма обнаружился один пожарный резервуар

В Крыму оказался один пожарный резервуар на весь полуостров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 апреля в Крыму начался пожароопасный сезон. Крымчан просят вести себя разумно, соблюдать правила. МЧС предупреждает: в случае повышения пожарной опасности в каком-то отдельном районе или на всей территории полуострова может быть введен особый противопожарный режим, который запретит не только разведение костров, но и посещение лесов.

Чиновники тоже понимают серьезность ситуации. И рапортуют о своей деятельности. На сайте министерства экологии и природных ресурсов появилась хорошая новость.

«На территории Белогорского лесничества функционирует пожарный резервуар. Данный пожарный резервуар является единственным в Республике Крым».

Далее информация уточняется: резервуар был обустроен сотрудниками ГАУ РК «Белогорское лесное хозяйство» в рамках выполнения Государственного и технического задания в 2022 году. «Объем конструкции составляет 30 кубических метров, что позволит при необходимости осуществлять оперативный подвоз воды в отдаленные участки земель лесного фонда на территории Республики Крым».

То есть при необходимости можно заполнить водой шестикубовую цистерну воды где-то у Белогорска и быстро отвезти ее, например, на Ай-Петри (это около 140 километров или часа 3 – 4 в зависимости от дорожной ситуации и места очага возгорания). И так повторить несколько раз – в зависимости от того, сколько воды реально будет в резервуаре.

Новость минприроды вселяет оптимизм. Напомним, площадь лесов в республике составляет 334 тысяч гектаров, а лесистость – 13%.

Симферополь, Ольга Картошина

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