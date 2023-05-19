В Крыму зафиксирован массовый пчелиный мор

В Сакском районе Крыма зафиксирован массовый пчелиный мор: с начала месяца погибли рои на нескольких пасеках.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 5 мая в районе обрабатывали от вредителей рапсовые поля. Именно после этого начали умирать пчелы. В администрации Геройского сельского поселения, на территории которого расположены поля, заявляют, что пчеловодов предупредили об опасности заранее.
Компания, проводившая обработку, уведомила мэрию за несколько дней до начала работ, в числе прочего сообщив, что препараты опасны для пчел.
«У нас по хозяйственной книге зарегистрирован только 1 пчеловод, мы позвонили ему, и он сказал, что знает еще 3 пчеловодов, кому можно сообщить. Больше я ничего не могу добавить», – цитирует «Крым 24» главу администрации Геройского сельского поселения Валентина Малько.
Пострадавшие пчеловоды официально зарегистрированы не были, но часть из них об обработке полей знала.
В такие периоды, чтобы обезопасить пчел, рекомендуется накрывать ульи и не выпускать насекомых.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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