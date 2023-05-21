В освобождённом Артёмовске обнаружены нетронутыми шесть миллионов бутылок шампанского

Производство и склады известного Артёмовского комбината шампанских вин не пострадали после ожесточённых боёв в городе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в телеграм-канале сообщил военкор Александр Симонов, который всё время находился на позициях с вагнеровцами.

«Сходил на экскурсию по складам Артемовского завода шампанских вин. Масштабы впечатляют. У музыкантов там полный порядок... все как лежало, так и лежит. Оборудование тоже все целое... По приблизительным подсчетам бутылок там миллионов шесть», – написал он.

Симферополь, Валентин Карамазов

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