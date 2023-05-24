Жители Севастополя заявили, что их вынуждают рисковать жизнью, чтобы добраться до популярного пляжа

Жители Севастополя возмущены сносом лестницы, ведущей на пляж, на мысе Фиолент. Они обратились к губернатору Михаилу Развожаеву с просьбой отменить это решение.

«Недавно узнали, что на Фиоленте (Автобат) горхоз решил снести лестницу к морю, которая стоит там уже 20 лет, и люди пользуются ей для доступа к пляжу, – пишут авторы обращения. – Возмущению и огорчению нет предела! Десятки жителей окрестных кооперативов построили её когда-то за свой счёт и годами поддерживали её в рабочем состоянии.

В этом году так же были произведены ремонтные работы к сезону. Однако власти лишают людей возможности более безопасно спускаться к морю, чем прыгать по скалам и «козьим» тропам. На соседнем пляже, где нет лестницы, МЧС регулярно снимает туристов с опасных мест. Бывали и случаи падений со скал. Можно не сомневаться, что таких бед станет гораздо больше, когда уберут лестницу с десятилетиями используемого пляжа.

Люди все равно продолжат туда спускаться! Только это станет в разы опасней, чем с лестницей. Просим Вас пересмотреть решение о сносе лестницы».

Горожане, недовольные сносом лестницы, намерены провести сход в ближайшую субботу, 27 мая.

Как уже сообщал «Новый День», в последние годы на Фиоленте усилились оползневые процессы.

Так, в декабре 2021 года крупный обвал разрушил тропу и лестницу, ведущие к Царскому пляжу, частично завалило и береговую территорию.

Тогда Севприроднадзор обнаружил на обвалившемся склоне глубокие трещины и нависающие глыбы, предположив, что разрушение склона продолжится.

Севастопольцев и туристов попросили не посещать Фиолент, а Царский пляж признали опасной для жизни территорией.

Однако местные жители лестницу восстановили. Но новый оползень в марте текущего года ее снова уничтожил. Теперь спуститься на пляж можно только по очень крутой и опасной природной тропе.

По предварительным оценкам, оползень может носить техногенный характер: расположенные в этом месте садовые товарищества не имеют ливневой канализации, что приводит к постоянному размытию склонов.

Садоводы, в свою очередь, списывают все на родники.

В департаменте природных ресурсов и экологии Севастополя заявили, что причиной оползня являются морская абразия и техногенное замачивание.

Севастополь, Лиана Макоба

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