«Контрнаступ» не задался: на Западной Украине обязали явиться на сборы всех военнообязанных

Ивано-Франковский военкомат опубликовал приказ «о проведении всеобщей мобилизации».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в документе идёт речь о мобилизации человеческих и транспортных ресурсов, правилах изменения места жительства и о необходимости обязательно явиться военнообязанным в городской ТЦК в 10-дневный срок.

«Всем военнообязанным-мужчинам, проживающим (находящимся) на территории Ивано-Франковской территориальной громады явиться в Ивано-Франковский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки в 10-дневный срок с даты опубликования данного приказа. При себе иметь военный билет, паспорт, медицинские книги, документы, предоставляющие право на отсрочку», – говорится в заявлении.

Симферополь, Валентин Карамазов

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