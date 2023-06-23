Крымский контрабандист продавал за границу товары военного назначения

Житель Крыма продавал за границу товары военного назначения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Крымской таможни, сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен перекрыли канал контрабанды военной продукции из РК в другие страны.

Таможенники перехватили семь посылок, отправленных 40-летним симферопольцем в США, Канаду и Норвегию. В посылках находились шлем-маски, керамико-композитная унифицированная бронепанель для бронежилета, разгрузочный жилет, комплект защиты коленных и локтевых суставов, индивидуальный фильтр для очистки воды, прибор ночного видения.

В ходе обыска арендуемого симферопольцем склада обнаружили еще около 40 единиц военной продукции: противогазы, плащ-палатки, бронежилеты, тактические разгрузочные жилеты, жетоны и нашивки с украинской и натовской символикой.

Возбуждено семь уголовных дел: по фактам контрабанда боеприпасов, оружия массового поражения и другие. Следственные действия продолжаются.

Симферополь, Олег Яковенко

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