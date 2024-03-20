Совпадения: бухгалтер-аниматор добавит соль и перец в пайки крымских спасателей

Главное управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым провело конкурс на поставку индивидуальных (суточных) пайков.

По итогам конкурса победителем признано ООО «Актив+». В ходе конкурса снижения цены не произошло, контракт заключен по первоначально объявленной стоимости – 500 тыс 550 руб. За эти деньги спасатели должны получить единовременно 426 индивидуальных пайков. то есть стоимость каждого – 1 тыс 175 руб каждый. Заплатит федеральный бюджет.

К слову сказать, стоимость пайков в разных регионах страны почти не различается: в Севастополе она составляет 1 тыс 273 руб, в Магадане – 1 тыс 396 руб, дешевле других почему-то в Алтайском крае – 1 тыс 75 руб.

В состав пайков входят вполне ожидаемые плавленые сырки, галеты, консервы (мясные и овощные), чай, кофе, шоколад. А еще – томатный соус. соль, черный перец, спички, салфетки. Вода питьевая бутилированная в паек не закладывается, поставляется отдельно, но в пайке есть средство для обеззараживания воды.

Юридический адрес поставщика – ООО «Актив+» находится в центре города Керчи. Оно, судя по уставу, занимается деятельностью по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию. Уставный фонд составляет 10 тыс руб, прибыль 2022 года невелика – 98 тыс руб. Собирать пайки будут четыре работающих там сотрудника. Владеют фирмой в равных долях Наталья Соснина и Наталия Финошкина.

У последней есть еще и бесприбыльное микропредприятие «Жемчужина Крыма» в Керчи, которое хотело бы заниматься зрелищно-развлекательной деятельностью. То есть забота о мчс-никах до сих пор в круг интересов Финошкиной не входила.

По интересному совпадению, в системе МЧС Крыма есть человек с такой же фамилией – Евгений Финошкин, тренер по пожарно-прикладному спорту. Одно время он был инструктором по физической культуре спортивно-оздоровительного комплекса Главного управления МЧС.

Симферополь, Ольга Картошина

© 2024, РИА «Новый День»

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