В Крыму стали выпускать больше хлеба и меньше колбасы

В Крыму фиксируется увеличение промышленного производства: по итогам первого квартала текущего года этот соответствующий индекс составил 106,5% к аналогичному прошлогоднему периоду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наибольший рост, по данным Крымстата, отмечен в обрабатывающей промышленности – плюс 11,9% и добывающей сфере – плюс 5%.

Наблюдается и увеличение показателей в производстве некоторых продуктов питания. Например, в РК стали больше выпускать хлебобулочных изделий, мясных полуфабрикатов, молока и кисломолочных продуктов, масла, сыров, круп.

Однако сократилось производство джемов, фруктовых желе и пюре, ореховых паст, рыбной продукции, изделий из свинины и копченых колбас.

В целом, объемы производства пищевой продукции выросли на 5,3%, а вот напитков – на 35,9%.

Симферополь, Олег Яаковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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